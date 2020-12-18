МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют коррекционное снижение после "ралли" четверга, приведшего к рекордам их стоимости, свидетельствуют данные торгов. Экономика США нуждается в поддержке, которой пока нет

По состоянию на 17.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,19%, до 30245,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 12757,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3711,04 пункта.

Таким образом, в начале торгов на американском фондовом рынке присутствует некоторая коррекционная динамика после "ралли" четверга, когда все три этих индекса закрылись очередными рекордами. Доллар дорожает на неопределенности с мерами поддержки экономики США

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг пакета стимулов для экономики. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Однако переговоры до сих пор ведутся, окончательное решение не было принято, и это используется отдельными игроками для фиксации прибыли.

"Рынок настроен немного скептически, потому что секундомер включен, время уходит, а люди хотят увидеть, что соглашение действительно подписано", — сказал Томас Хейс, управляющий член Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке.