Биржи США корректируются после "ралли" четверга
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют коррекционное снижение после "ралли" четверга, приведшего к рекордам их стоимости, свидетельствуют данные торгов.
Экономика США нуждается в поддержке, которой пока нет
По состоянию на 17.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,19%, до 30245,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 12757,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3711,04 пункта.
Таким образом, в начале торгов на американском фондовом рынке присутствует некоторая коррекционная динамика после "ралли" четверга, когда все три этих индекса закрылись очередными рекордами.
Основное внимание рынков сосредоточено вокруг пакета стимулов для экономики. Ранее появились сообщения о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Однако переговоры до сих пор ведутся, окончательное решение не было принято, и это используется отдельными игроками для фиксации прибыли.
"Рынок настроен немного скептически, потому что секундомер включен, время уходит, а люди хотят увидеть, что соглашение действительно подписано", — сказал Томас Хейс, управляющий член Great Hill Capital LLC в Нью-Йорке.
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832627520.html