МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прошедшее в середине недели голосование выборщиков подтвердило победу Джо Байдена на выборах в США. Однако это не отразилось негативно на рубле и на российском фондовом рынке, хотя Байден обещал усилить санкционную риторику в отношении России. Об этом сообщают "Известия". Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что действия США в отношении России так или иначе скажутся на общем настроении инвесторов. "Для России и ее активов имеет значение не столько риторика Байдена, сколько возможность новых санкций — оборонного бюджета на 2021 год в первую очередь, который фактически принят", — объясняет аналитик.

Если США вернутся к обсуждению более серьезных санкций, таких как запрет на покупку российского госдолга, отключение страны от SWIFT или ограничение на экспорт российской нефти, то случится заметный обвал индекса и рубля на 15-20% просто потому, что иностранные инвесторы начнут распродавать любые российские активы.

При этом некоторые действия нового президента США принесут и пользу России, считает Артем Деев. Например, если Байден выполнит обещание о запрете применения технологии фрекинга (гидроразрыва пласта) при добыче нефти, Россия сможет поставлять на рынки гораздо больше черного золота, чем сейчас, по сути выбив американских конкурентов из этой отрасли.