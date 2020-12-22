МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки преимущественно растут во вторник в рамках коррекции после ощутимого спада днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.21 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,2% — до 6403,81 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,75%, до 5433,61 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 13362,2 пункта.

Рост на части европейских рынков отмечается после того, как в понедельник они снизились на 1,7-2,8% на новостях о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании. В то же время британский индекс FTSE 100 пока не смог перейти к коррекционному росту под давлением опасений, связанных с COVID-19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии. Несколько стран закрыли границу с Великобританией в надежде избежать распространения новой разновидности COVID-19.

Поддержку европейским рынкам во вторник оказывает внутренняя статистика. Так, согласно официальным данным, ВВП Великобритании в третьем квартале 2020 года, по окончательной оценке, снизился на 8,6% в годовом выражении, а в квартальном — вырос на рекордные 16%. Аналитики полагали, что показатель снизился на 9,6% в годовом выражении и вырос на 15,5% в квартальном, как показывала предварительная оценка.

Кроме того, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе упал до минус 7,3 пункта с пересмотренного уровня декабря в минус 6,8 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до минус 8,8 пункта.