МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник снижением на опасениях вокруг распространения нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,86%, до 3356,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,76%, до 2264,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 26119,25 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,62%, до 2733,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,05%, до 6599,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,04% до 26436,39 пункта.

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Новости из Великобритании вызывают опасения вокруг возможных последствий для мировой экономики в целом, если новый штамм вируса распространится на другие страны или окажется устойчивым к созданным вакцинам.

"В условиях новой неопределенности инвесторы, похоже, действовали более осторожно и избирательно в Азии", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes). По мнению эксперта, трейдеры с осторожностью ждут, что новый штамм вируса будет лучше изучен, прежде чем успеет оказать давление на сектора авиаперевозок и туризма.