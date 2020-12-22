МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,25%, до 5,6 доллара, "Новатэка" — росла на 1,41%, до 161,55 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,07%, до 67,25 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,91%, до 5,32 доллара, "Газпром нефти" — на 0,59%, до 20,88 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,76%, до 31,18 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,45%, до 16,61 доллара, НЛМК — росла на 0,14%, до 27,92 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,57%, до 0,94 доллара, Сбербанка — росли на 0,14%, до 14,02 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,13%, до 31,3 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в цене на 0,55%, до 7,27 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,38%, до 17,04 доллара. Бумаги "Ленты" дорожали на 2,17%, до 3,3 доллара.