МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Евро на текущей неделе может повыситься до 93 рублей, но условий для роста до 95 рублей пока нет, для этого нефть должна упасть до 45 долларов за баррель Brent, а на рынке акций – произойти сильная встряска и распродажи, сказал РИА Новости аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Рубль в начале торгов вторника продолжает падать на внешнем негативе, курс евро уже поднимался выше 92 рублей впервые с 9 ноября. Стоимость нефти падает примерно на 1,5%, в район 50,2 доллара за баррель марки Brent.

"Уровень в 92 рубля к евро не очень устойчивый, если сейчас никакого негатива не добавится, то евро уйдет к более равновесному уровню в 91,9 рубля. Если негатив усилится, а мы не знаем, что будет с новым штаммом, то евро снова уйдет на уровень в 92 рубля, а затем на 93 рубля. На этой неделе 93 рубля вполне можно увидеть по евро", — сказал Емельянов.

"Для того, чтобы евро ушел к 94 рублям и выше, на рынке должна быть серьезная встряска, причем за пределами России – должна быть сильная распродажа на рынках акций и в нефти. То есть если нефть уйдет к 45 долларам за баррель, тогда евро можно увидеть и по 95 рублей, но такой сценарий вряд ли реализуется до конца текущего года", — добавил аналитик. Доллар растет к фунту на новостях по коронавирусу из Великобритании

Эксперт уверен, что если исходить из обычного движения рынка, то откат от текущего уровня должен быть. Сейчас какого-то ужаса не происходит, считает Емельянов.

"Основной мотив для снижения рубля, а в евро он сильнее проявляется, — это нефть. Вчера она падала сильнее, чем сегодня, – до 49,2 доллара за баррель Brent, но затем часть падения отыграла. Сегодня нефти не сильно удается отыгрывать потери – ее стоимость с большим трудом держится около 50 долларов за баррель и может пойти ниже. Второй мотив чисто политический, речь идет о санкционном давлении. Третий фактор – евро все еще крепок против доллара на международном валютном рынке, что связано с общей слабостью доллара. Евро сейчас стоит порядка 1,22 доллара, это указывает на то, что сейчас инвесторы предпочитают евро", — добавил он.