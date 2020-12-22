МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером колеблется, поддерживаемая опасениями вокруг распространения нового штамма коронавируса, при этом новости о поддержке экономики США сдерживают привлекательность драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов. Глава "Газпром нефти" дал прогноз по восстановлению спроса на нефть

По состоянию на 17.38 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,95 доллара, до 1879,55 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость металла росла. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,24%, до 26,052 доллара за унцию.

Золото традиционно является надежным активом в период экономической неопределенности. В этом контексте оно является привлекательным для инвесторов, поскольку распространение новой мутации коронавируса и вызванные этим локдауны грозят подорвать восстановление мировой экономики.

При этом стоимость драгметалла сдерживается ослаблением опасений за состояние экономики США. Поддержку настроениям инвесторов оказал тот факт, что сенат США вслед за палатой представителей принял пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов. Это несколько снизило опасения инвесторов за восстановление американской экономики.

Кроме того, ранее стало известно, что минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 33,4% в пересчете на год. Аналитики же ожидали, что первая и вторая оценки роста ВВП США (рост на 33,1%) останутся без изменений. Эксперт рассказал, что ускорит приход "эры Китая" в мировой экономике

"Слабость, которую мы наблюдаем сейчас, вызвана фиксацией прибыли в конце года, но она также вызвана тем фактом, что мы видели укрепление доллара, поскольку рынки стали избегать риска в связи с последними новостями о COVID из Великобритании", — цитирует агентство Рейтер слова сырьевого стратега Saxo Bank Уле Хансена (Ole Hansen).