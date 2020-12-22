МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером растет на фоне публикации данных по ВВП США, которые, в свою очередь, сигнализируют о постепенном восстановлении экономики страны, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на ожиданиях восстановления спроса на сырье

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару снижался до 1,2207 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2242 доллара, курс доллара к иене рос до 103,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,3 иены, курс фунта стерлингов падал к доллару до 1,3361 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3463 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,4%, до 90,4 пункта.

Поддержку доллару оказывают данные, отражающие состояние экономики США. ВВП страны в третьем квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на рекордные 33,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом аналитики ожидали, что первая и вторая оценки в 33,1% останутся без изменений.

Курс евро по-прежнему остается в минусе по сравнению к доллару. Давление оказывают новости об ужесточении карантинных мер в ряде стран Европы на фоне выявления нового штамма коронавируса в Великобритании. Рост ВВП США в третьем квартале стал рекордным за 70 лет

Инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос (Marios Hadjikyriacos) отмечает, что возможное отсутствие соглашения между ЕС и Великобританией по торговым отношениям после Brexit, а также опасения относительно распространения нового штамма коронавируса в Европе могут сильно ухудшить перспективы восстановления европейской экономики. Это ведет за собой ослабление евро в паре к доллару.

"Если еврозона и Великобритания будут вынуждены играть в игру с постепенным введением локдауна до тех пор, когда вакцины будут полностью внедрены, то популярная версия о слабом долларе в 2021 году может подвергнуться сильной критике, поскольку Америка быстрее залечивает свои экономические раны", — приводит агентство Рейтер слова аналитика.