МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи и смог отыграть большую часть потерь понедельника, следует из данных торгов.

В понедельник индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 3186,38 пункта против закрытия пятницы 3273,75 пункта, потеряв 2,67%.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 1,57%, до 3236,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1351,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.48 мск рос на 85 копеек, до 75,65 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 92,04 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,3%, до 50,25 доллара за баррель. Нефть дешевеет на ожиданиях восстановления спроса на сырье

КОРРЕКЦИЯ РЫНКА

Рынки во вторник приходят в норму после резкого снижения накануне, отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Панические продажи не получили продолжения, индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе на фоне улучшения зарубежных настроений, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На западных фондовых биржах во вторник преобладали оптимистичные настроения, чего, однако, нельзя было сказать о рынке нефти. Тем не менее и котировки "черного золота" старались удержать краткосрочные поддержки. Многие рисковые активы на данный момент находятся на перепутье между развитием падения или возвращением к росту", — отмечает аналитик.

На российских биржах обвал начала недели помог снять перекупленность, что в целом открывает дорогу для дальнейшего повышения, но лишь если мировой аппетит к риску вновь резко не ухудшится, добавляет она.

Преимущество было за покупателями, несмотря на геополитический негатив – введение министерством торговли США экспортных ограничений против 45 российских компаний – и снижение нефтяных котировок, в свою очередь отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Доллар растет на снижении опасений за экономику США

"Спрос на рисковые активы продолжают сдерживать новости о выявленной ранее в Великобритании особо заразной мутации коронавируса. Сдержанный позитив привнесло обращение европейских парламентариев к Лондону с призывом продлить действие временного соглашения по торгово-экономическому взаимодействию", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста во вторник — акции "Эн+ Груп" — на 5,6%, ДВМП – на 4,57%, депозитарные расписки HeadHunter Group – на 3,73%, бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднялись на 3,1%, префы — на 3,34%), акции "Газпрома" — на 3,15, а также акции банка "Санкт-Петербурга" – на 2,78%, "Северстали" — на 2,62%, "Камаза" — на 2,56%, депозитарные расписки Qiwi – на 2,54% и акции "Роснефти" — на 2,48%.

В лидерах падения — акции "Полюса" (-3,67%), обыкновенные акции "Центрального телеграфа" (-1,58%), депозитарные расписки "О'Кей" (-1,55%), бумаги Mail.Ru (-1,36%), акции "Черкизово" (-1,15%) и акции Petropavlovsk (-1,04%). "Газпром" ожидает рост экспорта газа в Европу в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

По мнению Кожухова из ИК "Велес Капитал", в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3180-3300 пунктов.

"В среду инвесторы обратят внимание на статданные из США – недельную динамику запасов нефти, продажи нового жилья в ноябре и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. Полагаем, что индекс Мосбиржи в середине недели сформируется в пределах 3190-3270 пунктов", — говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".