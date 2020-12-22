МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Курс рубля третий день падает относительно доллара и евро на дешевеющих нефти и в русле траектории других "развивающихся" валют, рост внешнеполитических рисков добавляет давления на курс российской валюты, который ещё чуть опустился по отношению к дневным показателям.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.43 мск растёт на 90 копеек, до 75,70 рубля, курс евро – на 59 копеек, до 92,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций закрылся ростом

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ

Российская валюта продолжает третий день подряд торговаться в минусе против основных резервных валют на фоне сохраняющейся негативной динамики рынка нефти.

Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent снижается сейчас более чем на 1%, до 50,36 доллара за баррель. Инвесторы продолжают пессимистично оценивать спрос на сырье в будущем году в свете обнаружения нового штамма коронавируса.

Новая мутация коронавируса, распространяющаяся в Великобритании и некоторых других частях мира, уже привела к тому, что многие страны закрыли авиасообщение с Британией. А премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что с 20 декабря Лондон и юго-восток страны переходят, по сути, в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. Ввели новые ограничения также власти Уэльса и Шотландии.

"Развивающиеся" валюты в свете этого остаются под давлением на фоне ухода инвесторов от риска. Нефть дешевеет на ожиданиях восстановления спроса на сырье

Неуверенная динамика основных американских фондовых рынков также сигнализирует о низком аппетите к риску. Инвесторы отыгрывают понижательную динамику количества сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре, а также — декабрьского индекса доверия потребителей.

Давления на рубль добавляют и санкционные риски. Так, минторг США опубликовал список 103 компаний и организаций из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения по отношению к их экспорту. Список включает в себя МО РФ, специальный летный отряд "Россия", крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

В свою очередь Евросоюз ранее ввёл в действие решение о санкциях в отношении шести граждан и научного института в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, им запретили въезд на территорию союза.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. "Газпром" ожидает рост экспорта газа в Европу в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

У российской валюты во вторник не было абсолютно никаких шансов выбраться в плюс из-за отрицательной динамики цен на нефть, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". Кроме того, определенный негатив для рубля по-прежнему исходит со стороны внешнеполитического фронта, добавил он.

Ослабление российской валюты происходит на фоне снижение глобального аппетита к покупке рисковых активов, ценовой слабости в нефти и напряженности политического фона, согласен и Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Завтра, по нашему мнению, умеренная слабость рубля может сохраниться, прогнозный диапазон по доллару на среду – 75,2-76 рубля", — оценил он.