МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, подешевели лишь бумаги ВТБ и "Лукойла", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,42%, до 5,7 доллара, "Новатэка" — на 1,38%, до 161,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,76%, до 67,46 доллара, "Газпрома" — подорожали на 2,38%, до 5,5 доллара, "Газпром нефти" — на 4,76%, до 22 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,97%, до 31,25 доллара, "Северстали" — на 1,38%, до 16,91 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,58%, до 28,32 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,05%, до 0,95 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,46% до 14,06 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,81%, до 31,2 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,87%, до 7,52 доллара, "Магнита" — на 0,06%, до 16,98 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 1,86%, до 3,29 доллара.