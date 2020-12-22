МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись коррекционным ростом после значительного падения накануне, воспользовавшись макростатистикой из Великобритании и Германии, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,57%, до 6453,16 пункта, французский CAC 40 — на 1,36%, до 5466,86 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,3%, до 13418,11 пункта. Российский рынок акций закрылся ростом

Накануне эти индексы заметно упали (немецкий — на целых 2,8%) на новостях о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса и введении дополнительных карантинных ограничений в этой и ряде других стран.

"Опасения по поводу нового штамма коронавируса немного поутихли, как и некоторое беспокойство вокруг того, что экономика Великобритании может пострадать во время длительного периода изоляции", — комментирует агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Тем временем британский индекс FTSE после утреннего снижения закрылся ростом на данных о ВВП Великобритании, который в прошлом квартале, по окончательной оценке, снизился на 8,6% в годовом выражении, а в квартальном — вырос на рекордные 16%. При этом аналитики полагали, что показатель снизился на 9,6% в годовом выражении и вырос на 15,5% в квартальном, как показывала и предварительная оценка.

Кроме того, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии снизился до минус 7,3 пункта с пересмотренного уровня предыдущего месяца в минус 6,8 пункта. И снижение показателя также оказалось меньше прогнозируемого аналитиками.