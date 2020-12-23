МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на неоднозначном внешнем фоне и снижении котировок нефти, полагают аналитики.

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире и предложение президента США Дональда Трампа пересмотреть параметры помощи американской экономики не приносят позитива глобальным инвесторам, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Тем не менее, продолжившееся падение нефтяных котировок создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым понижением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3220-3230 пунктов.

Данные технического анализа оставляют в силе возможность коррекции вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма". Российский рынок акций закрылся ростом

"Неожиданный рост запасов сырой нефти в США… стал дополнительным фактором давления на нефтяные котировки, фьючерсы на Brent торгуются ниже 50 долларов за баррель. Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп потребовал пересмотра параметров законопроекта о фискальных мерах поддержки экономики (законопроект одобрен Конгрессом), что усиливает неопределенность для глобальных инвесторов ", — добавляет он.

"Эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной. Только фондовые рынки смогли вздохнуть спокойно после появления на рынке сразу нескольких вакцин, как новые опасения относительно более заразной версии вируса озадачили участников рынка. Представители фармкомпаний уверяют, что разработанные вакцины действенны и против нового штамма, однако, судя по динамике индексов, убедить в этом удалось не всех инвесторов", — также отмечает Елена Шишкина из инвестгруппы "Универ Капитал".

Давление на рубль сохранится, однако эффект от негативного внешнего фона будет снижаться, сглаживая обесценение национальной валюты таким фактором, как предстоящие выплаты налога на прибыль, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 75,7-76,5 рубля за доллар. Официальный курс евро на вторник вырос до 91 рубля

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение ослабления рубля на фоне коррекции вниз на рынке энергоносителей, считает Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Фондовые биржи США закрылись разнонаправленно, NASDAQ продемонстрировал рекордный рост, DJIA и S&P 500 закрылись в минусе.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно снижаются до 0,17%, при этом фьючерс на индекс NASDAQ символически растет на 0,04%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,66%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,48%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,53%.

Стоимость нефти снижается на 1,5% — до 49,33 доллара за баррель сорта Brent. Денежный ручей обмелел. Рубль атакуют сразу с нескольких сторон

Курс евро растет на 0,19% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,2184 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи и смог отыграть большую часть потерь понедельника.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 1,57%, до 3236,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1351,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 1,11 рубля — до 75,91 рубля, евро — на 69 копеек, до 92,22 рубля, следует из данных Московской биржи.