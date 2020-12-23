События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 декабря
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Германия — Канун Рождества — выходной день
|EUR
|Италия — Рождество — выходной день
|GBP
|Великобритания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/
|EUR
|Франция — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/
|USD
|США — Рождество — раннее закрытие торгов /в 13:00/
|CAD
|Канада — Рождество — раннее закрытие торгов /в 13:00/
|EUR
|Испания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 14:00/
|AUD
|Австралия — Канун Рождества — раннее закрытие торгов /в 14:10/
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|0,6%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|1,3%
|0,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-14,6%
|3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.12)
|587,1 млрд долл (на 11.12)
|RUB
|Магнит — ВОСА (реестр закрыт 01.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019
|245,31 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.01.2021) — див-д 2020
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 10.12.2020)
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
|623,35 (9м2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201223/832663677.html