МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  EUR Германия — Канун Рождества — выходной день    
  EUR Италия — Рождество — выходной день    
  GBP Великобритания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/    
  EUR Франция — Рождество — раннее закрытие торгов /в 12:30/    
  USD США — Рождество — раннее закрытие торгов /в 13:00/    
  CAD Канада — Рождество — раннее закрытие торгов /в 13:00/    
  EUR Испания — Рождество — раннее закрытие торгов /в 14:00/    
  AUD Австралия — Канун Рождества — раннее закрытие торгов /в 14:10/    
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь) 1,3% 0,6%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь) 1,3% 0,7%
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -14,6% 3%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.12) 587,1 млрд долл (на 11.12)  
  RUB Магнит — ВОСА (реестр закрыт 01.12.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020) 147,19 (9м2019) + 157 (фин) — див-д 2019 245,31 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.01.2021) — див-д 2020
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 10.12.2020) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019 623,35 (9м2020) — див-д 2020

 

 