2020-12-23T17:43:00+03:00
2020-12-23T17:49:52+03:00
2020-12-23T17:43:00+03:00
2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201223/832664215.html
Британский фунт укрепляется к доллару
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британский фунт ускорил рост к доллару на фоне слухов о возможном заключении в среду торговой сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 (17.30 мск)... ПРАЙМ, 23.12.2020
фунт, мировая экономика, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83237/12/832371208.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/12/832371208.jpg
https://1prime.ru/images/83237/12/832371205.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/12/832371205.jpg
https://1prime.ru/images/83237/12/832371202.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/12/832371202.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20201221/832644999.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 23 дек — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британский фунт ускорил рост к доллару на фоне слухов о возможном заключении в среду торговой сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 (17.30 мск) курс фунта стерлингов к доллару рос на 1,24%, до 1,3526 доллара за фунт.
Газета The Sun со ссылкой на источник в ЕС сообщила, что торговое соглашение по Brexit между Британией и Евросоюзом, состоящее из двух тысяч страниц, может быть подписано во второй половине дня в среду или в четверг утром.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.