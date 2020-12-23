МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос второй день подряд по индексам на внешнем позитиве.

Рост западных фондовых индексов и стоимости нефти просигнализировал о возврате аппетита к риску и поддержал курс российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,48%, до 3252,10 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1366,76 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 95 копеек, до 74,96 рубля.

ВВЕРХ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Российский фондовый рынок в середине недели продолжил повышаться второй день подряд, корректируя падение с середины декабря.

Поддержка пришла с внешних рынков. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что Великобритания и Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке.

Кроме того, позитив на рынки принесли некоторые макроэкономические данные по США. В частности, первичные заявки на пособие по безработице от американцев за прошлую неделю упали на 89 тысяч, до 803 тысяч при консенсус-прогнозе в 888 тысяч.

Заказы на товары длительного пользования в США в ноябре поднялись на 0,9% при прогнозе роста на 0,5%.

В результате основные западные фондовые рынки выросли в пределах 1,3%, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent растет на 2,6%, до 51,38 доллара за баррель.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Мечела" (+8,2% — "обычка", +3,9% — префы). Акции Сбербанка (+2,7%) и ВТБ (+2,3%) подорожали на фоне бодрого отскока вверх курса рубля относительно основных резервных валют. Также выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), ММК (+2,2%).

Снизились бумаги "Русала" (-2%), "Норникеля" (-1,7%), ЛСР (-1,7%), "Ростелекома" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к повышению и даже долларовый РТС к концу сессии закрепился выше уровня сопротивления 1360 пунктов, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочная перекупленность с рынка была снята, в связи с чем с технической точки зрения у индексов нет особенных препятствий для возвращения к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3200-3300 пунктов", — оценила она.

Рынок успешно протестировал сопротивление 1360 по РТС, но в четверг ожидается его откат в сторону 1340-1350 пунктов, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня держится в боковике, но под вечер усилил попытки продвинуться к 3250 пунктам. Однако коридор 3220-3240 пунктов по индексу до конца недели выглядит вполне равновесным", — добавил он.

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