МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В обозримом будущем рубль не вернётся к отметке в 65 рублей в паре с долларом, так как на российскую валюту действует целый ряд негативных факторов: низкие нефтяные котировки, пандемия коронавируса и угроза от американских санкций, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет

"Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты", — объясняет эксперт.

До кризиса, в январе 2020 года, рубль смог укрепиться до 61-63 в паре с долларом, за счет стоимости нефти около 64-66 долларов за баррель Brent, российские энергоносители также выросли в цене на позитиве мирового рынка, говорит он.

Цена стабилизировалась на фоне заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая, а сам доллар начал торговаться около 65 рублей за единицу еще раньше, начиная с ноября-декабря 2019 года, поясняет Тузов. Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

"Безусловно, на фоне мутации коронавируса котировкам будет гораздо труднее расти, особенно пока не проведена вакцинация в ведущих странах мира. Государствам нужно научится бороться с пандемией и создавать безопасные условия на рабочих местах, чтобы поскорее запустить предприятия, которым необходимо топливо", — считает эксперт.

По его словам, потребность в нефти в 2021 году будет расти, как и ее цена, но этого недостаточно, чтобы доллар вернулся к докризисным показателям. Конечно, шанс, что рубль никогда не вернётся к отметке 65 в паре с долларом, остается, но в ближайшее время этого не произойдет.