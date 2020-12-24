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Биржи США закрылись разнонаправленно
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Основные фондовые индексы США за среду закрылись разнонаправленно на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице и неясности с принятием пакета экономической помощи,... ПРАЙМ, 24.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 24 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США за среду закрылись разнонаправленно на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице и неясности с принятием пакета экономической помощи, свидетельствуют данные с закрытия торгов.
По состоянию на момент закрытия биржи в 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,38%, до 30129,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,07%, до 3690,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – закрылся в минусе, снизившись на 0,29%, до 12771,11 пункта.
В течение дня основные индексы росли на оптимизме инвесторов в связи с данными с рынка труда США. При этом рост индексов сдерживали данные о снижении доходов американского населения и неопределенности вокруг пакета финансовой поддержки экономики страны.
Президент Дональд Трамп ранее вернул в конгресс принятый накануне пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.
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