ВАШИНГТОН, 24 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США за среду закрылись разнонаправленно на данных о снижении числа заявок на пособие по безработице и неясности с принятием пакета экономической помощи, свидетельствуют данные с закрытия торгов. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

По состоянию на момент закрытия биржи в 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,38%, до 30129,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,07%, до 3690,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – закрылся в минусе, снизившись на 0,29%, до 12771,11 пункта.

В течение дня основные индексы росли на оптимизме инвесторов в связи с данными с рынка труда США. При этом рост индексов сдерживали данные о снижении доходов американского населения и неопределенности вокруг пакета финансовой поддержки экономики страны.

Президент Дональд Трамп ранее вернул в конгресс принятый накануне пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, потребовав его пересмотра. Президент заявил, что необходимо повысить сумму прямых выплат с 600 долларов до 2 тысяч на человека.

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