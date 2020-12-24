МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга снизился на 61,79 копейки, составив 74,8392 рубля, свидетельствуют данные биржи.

" Денежные купюры США.

Доллар дешевеет к другим мировым валютам на коррекции

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 75,4571 рубля за доллар.