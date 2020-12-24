События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 декабря
МОСКВА, 24 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Испания — Рождество
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (ноябрь)
|1,04
|1,04
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь)
|-0,7%
|-0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (декабрь)
|0,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|11,9%
|1,7%
|предв.
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — ВОСА (реестр закрыт 30.11.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2021) — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 14.12.2020)
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Трансконтейнер — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли прошлых лет и по итогам 9м2020
|154,57 (1П2019) + 0 (фин) — див-д 2019
|2083,43 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 782,63 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Транснефть — СД (бюджет на 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832671369.html