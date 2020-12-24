МОСКВА, 24 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
    Австралия, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Испания — Рождество    
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (ноябрь) 1,04 1,04
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь) -0,7% -0,8%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (декабрь) 0,1%  
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) 11,9% 1,7%
предв. JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — ВОСА (реестр закрыт 30.11.2020, в заочной форме, див-ды 9м2020) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2021) — див-д 2020
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 14.12.2020) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Трансконтейнер — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределенной прибыли прошлых лет и по итогам 9м2020 154,57 (1П2019) + 0 (фин) — див-д 2019 2083,43 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 782,63 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Транснефть — СД (бюджет на 2021)    