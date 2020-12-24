МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился после двух дней роста на фоне укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи. Падающая нефть потащит вниз российские акции и рубль

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,47% до 3236,88 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,85%, до 1378,33 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением курса доллара на 1,08 рубля, до 74 рублей.

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