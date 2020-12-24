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https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832672873.html
Рынок акций снизился на фоне укрепления рубля
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Российский рынок акций снизился после двух дней роста на фоне укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие... ПРАЙМ, 24.12.2020
курс рубля к доллару, мосбиржа, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился после двух дней роста на фоне укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,47% до 3236,88 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,85%, до 1378,33 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением курса доллара на 1,08 рубля, до 74 рублей.
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