МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга снизился по индексу Мосбиржи почти на 0,5%, на низких оборотах в связи с праздничными днями на Западе, при этом индекс РТС вырос за счёт резкого укрепления рубля, следует из результатов основной сессии торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,47%, до 3236,88 пункта, долларовый индекс РТС — вырос на 0,85%, до 1378,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.00 мск четверга снижается на 93 копейки, до 74,15 рубля, курс евро — на 1,16 рубля, до 90,33 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, до 51,1 доллара за баррель. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи вслед за нефтью

Индекс Мосбиржи снизился вместе с долларом: валютная переоценка ведет к снижению рублевой стоимости ключевых экспортеров, поясняет Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Объем торгов в основной секции составил всего 50,7 миллиарда рублей – совсем смешные обороты для российского рынка акций. Впрочем, это вовсе не удивительно, так как большинство европейских бирж сегодня не работали. А на американском фондовом рынке сегодня торги пройдут в усечённом режиме", — добавляет Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения сегодня оказались акции "Фосагро" (-4,37%), обыкновенные акции "Квадры" (-3,67%) и "Лензолота" (-3,19%), депозитарные расписки компании "О"Кей" (-2,7%) и акции ОВК (-2,1%).

В то же время обыкновенные акции "Мечела" подскочили в цене на 16,08%, префы — на 4,83%.

"Бумаги дорожают на фоне слухов о подготовке к продаже дочернего предприятия "Южуралникель". Оснований для столь драматичной реакции рынка мы не видим. Сумма сделки остается неизвестной, однако предприятие с оборотом менее 200 миллионов рублей на фоне всей выручки "Мечела" в 300 миллиардов смотрится ничтожно малой, чтобы двигать котировки материнской структуры. Стоит ждать резкой коррекции в бумагах "Мечела" еще до конца года", — считает Емельянов. После небольшого роста утром рынок акций уйдет в боковик

Акции "Южуралникеля" тем временем тоже резко подорожали, на 12,95%.

Также в лидерах роста отметились акции "Мостотреста" (+4,25%), "Эн+ груп" (+3,42%), ММК (+2,18%), "Северстали" (+2%), "М.Видео" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"РТС не теряет оптимизма и на внешнем нейтральном фоне отрастает третью сессию подряд. Основные колебания идут возле планки 1370 пунктов. Это все еще на 3% ниже декабрьских пиков, однако на 4% выше локального дна, на которое рынок уходил в начале недели из-за новостей о новом штамме COVID-19. Риски даунтренда сохраняются, но вряд ли успеют реализоваться до конца декабря. РТС будет держаться нейтрального тренда на ближайших сессиях", — считает Емельянов.

Индекс же Мосбиржи отступил в нижнюю часть диапазона 3230-3260 пунктов, что соответствует примерно середине недельного коридора, указывает аналитик. И на сессии в пятницу он ожидает дальнейшей консолидации немногим выше 3200 пунктов.

"Скорость распространения коронавируса по-прежнему остается высокой. Покупателей риска поддерживают положительные сигналы со стороны переговоров по Brexit. Если стороны смогут снять накопившийся груз неопределенности и тревоги, это может позволить рынкам завершить год в зоне положительных значений. Выхода важных статданных в пятницу не ожидается. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на завтра – 3220-3270 пунктов", — в свою очередь считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

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