В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (+8,76%) и бумаги En+ Group (+3,29%). Котировки М. Видео прибавили 1,23%. В лидерах снижения были бумаги ФосАгро (-4,16%) и акции Россетей (-1,38%).

Акции Мечела второй день подряд продолжали взрывной рост без видимых фундаментальных причин.

Бумаги М. Видео тем временем не желают так просто отдавать отыгранные в последние месяцы позиции и пытаются восстановиться от локальных минимумов, сохраняя среднесрочный восходящий тренд. Небольшие объемы торгов в последние дни на данный момент говорят об ограниченных силах покупателей, но все же при закреплении выше 720 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) бумаги могут стремиться в район декабрьского пика 759,60 руб., а далее к историческому максимуму с перспективой достижения 780 руб. (верхняя граница восходящего канала). Завершение одной-двух сессий ниже 700 руб., однако, предупредит о рисках развития снижения в район 665 руб. и ниже.