МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 9 копеек, до 73,81 рубля, евро — также на 9 копеек, до 90,01 рубля.