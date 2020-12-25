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https://1prime.ru/Financial_market/20201225/832675801.html
Индекс Мосбиржи снижается в пределах 0,1% в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 9 копеек, до 73,81 рубля, евро — также на 9... ПРАЙМ, 25.12.2020
мосбиржа, валюты, торги, биржи, новости, экономика, рынки, валюта, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается в пределах 0,1%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 9 копеек, до 73,81 рубля, евро — также на 9 копеек, до 90,01 рубля.