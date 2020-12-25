МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сбербанк решил перестать продавать сложные инвестиционные инструменты неквалифицированным инвесторам в России после рекомендации ЦБ, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

С какой целью новичков на рынке "разводят" на сложные продукты

"Они приняли решение такое мягкое, в виде рекомендации. Но, тем не менее, мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в Сбербанке сообщали РИА Новости, что банк поддерживает инициативу ЦБ РФ по повышению информирования инвесторов обо всех рисках при продаже им структурных продуктов, при этом сам не предлагает продукты без защиты капитала неквалифицированным инвесторам.