МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,22%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 74,07 рубля, евро растет на 12 копеек, до 90,68 рубля.