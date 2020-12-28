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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201228/832695483.html
Индекс Мосбиржи растет в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,22%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 74,07 рубля, евро растет на 12 копеек, до... ПРАЙМ, 28.12.2020
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,22%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 74,07 рубля, евро растет на 12 копеек, до 90,68 рубля.