МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и показывает более сильную положительную динамику по индексу РТС на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника рос на 0,38% — до 3258,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1386,67 пункта.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,37% — до 51,15 доллара за баррель.

Рубль к доллару поднимается на 17 копеек — до 74 рублей.