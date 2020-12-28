2020-12-28T10:15:46+03:00
2020-12-28T10:15:46+03:00
2020-12-28T10:15:46+03:00
2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201228/832695804.html
Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и показывает более сильную положительную динамику по индексу РТС на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 28.12.2020
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83243/66/832436684.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83243/66/832436684.jpg
https://1prime.ru/images/83243/66/832436681.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83243/66/832436681.jpg
https://1prime.ru/images/83243/66/832436678.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83243/66/832436678.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20201228/832695483.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и показывает более сильную положительную динамику по индексу РТС на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника рос на 0,38% — до 3258,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1386,67 пункта.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,37% — до 51,15 доллара за баррель.
Рубль к доллару поднимается на 17 копеек — до 74 рублей.