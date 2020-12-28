МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно ростом на фоне новостей из США по новому пакету помощи крупнейшей экономике мира, свидетельствуют данные торгов. Трамп подписал бюджет, который ранее назвал "позором"

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3397,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,04%, до 2273,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сократился на 0,3%, до 26314,63 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,06%, до 2808,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,74%, до 26854,03 пункта. Австралийская биржа не работала в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,33% — до 6664,8 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли новости из США, где действующий президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в ноябре выросла на 15,5% в годовом выражении после роста на 28,2% месяцем ранее. Хотя рост замедлился по сравнению с тем, что было чем месяцем ранее, однако показатель растет седьмой месяц подряд. С начала года индикатор вырос на 2,4%, при этом предыдущие данные — с января по октябрь — указывали на рост прибыли крупных промпредприятий в стране на 0,7%. Эксперты: экономика КНР обгонит США на пять лет раньше прогноза

Определенное внимание трейдеры обратили на корпоративные новости. Так, китайская интернет-компания Alibaba увеличила свою программу buy back с 6 до 10 миллиардов долларов, однако это не помогло ее акциям — на торгах в Гонконге они подешевели на 8% на фоне антимонопольного расследования, проводимого китайским регулятором. "Антимонопольное расследование в отношении Alibaba еще не определило штраф, что очень беспокоит инвесторов", — сказал агентству Рейтер главный инвестиционный директор Beijing Yunyi Asset, Чжан Цзихуа (Zhang Zihua), добавив, что результаты расследования могут "сильно изменить" оценку компании.