МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рынки уже отыграли ожидаемый пакет помощи американской экономике в 900 миллиардов долларов, подписанный президентом США Дональдом Трампом, и могут в 2021 году нервно реагировать на дебаты в Конгрессе по новому пакету, сказал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Трамп подписал бюджет, который ранее назвал "позором"

"Для фондовых рынков подписание пакета уже не имеет большого значения. В январе может даже сложиться ситуация коррекции рынков акций. Эффект от вакцинации будет проявляться лишь к марту-апрелю, а вот состояние экономики Европы и США будет оставаться слабым. Соответственно, могут начаться нервные реакции инвесторов на предстоящие сложные дискуссии в Конгрессе по поводу нового пакета. Чем ближе будет его принятие, тем слабее будет доллар и выше фондовые индексы", — отметил он.

Трамп в воскресенье вечером после пяти дней задержки подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с COVID–19.

"Рынки очень долго ждали пакет экономической поддержки, который Конгресс никак не мог согласовать. Поэтому все возможные ожидания уже были отыграны рынком. Сам факт подписания уже не имеет такого значения, как планы демократов вернуться к рассмотрению новых стимулов в январе, когда кресло в Белом доме займет избранный президент Джо Байден", — отметил Кочетков. Стоимость золота растет на новостях о принятии пакета стимулов в США

В любом случае, можно говорить о том, что огромный бюджетный дефицит США и агрессивно мягкая политика ФРС никуда не денутся и продолжат давить на доллар, считает эксперт.

"Рубль будет пользоваться общей мировой тенденцией. Впрочем, есть риск очередного санкционного обострения. Если в Европе постепенно отказываются от этой вредной привычки, то в США накладывание разного рода ограничений на РФ по любому поводу стало традицией. Тем не менее, мы ждем от рубля укрепления в 2021 году, как минимум в зону 68-72 рубля за доллар и 85-89 рублей за евро", — добавил он.