МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в понедельник на новостях о том, что уходящий президент США Дональд Трамп одобрил 900-миллиардную программу госвливаний в эту крупнейшую экономику мира, свидетельствуют данные торгов. Эксперт ожидает "нервной" реакции рынков на новый пакет помощи США

По состоянию на 13.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,49%, до 30254,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 12783,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 3718,38 пункта.

Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как постулируется, в связи с пандемией коронавируса. При этом отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплаты в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч.

"Совершенно внезапно пакет помощи был одобрен. С экономической точки зрения это одна из основных опор, чтобы пройти через этот трудный зимний период. Мы ожидаем, что рынок по-прежнему будет сохранять конструктивный настрой", — сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

При этом, как отмечает издание, торги на рынках США на этой неделе, вероятно, останутся вялыми, поскольку многие участники рынка берут перерыв в праздничный период в конце года — от католического Рождества до нового года. "Сниженный объем торгов может привести к большим колебаниям на рынках", — добавляет газета.