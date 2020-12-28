Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, акции российских компаний остаются доходными активами для инвесторов, в том числе и зарубежных, которые проявляли интерес к российскому бизнесу и отечественной валюте еще в прошлом году, считая его хотя и высоко рисковым, но очень перспективным. В текущем году в десятку компаний с самыми привлекательными дивидендами вошли финансовые организации, ритейлер и добывающие компании: "Юнипро", "ФСК ЕЭС", "Северсталь", Glоbaltrans, "МТС", "Магнит", "РусГидро", "Норникель", Сбербанка и Сургутнефтегаз, две последние показали наибольшую доходность по привилегированным акциям.
Наиболее ликвидными и доходными в 2020 году оказались акции в электроэнергетике и горнодобывающем секторе, снижение выплат можно заметить в нефтегазовом секторе — в силу объективных причин: снижения спроса на энергоносители и их последующее падение в цене. Средняя же доходность российских компаний, входящих в индекс РТС, достигла около 7% и в 2021 году по мере восстановления экономики, она будет расти — в пределах 1%.