МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве, росту индекса РТС также помогает укрепление рубля, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.05 мск увеличивается на 0,41%, до 3259,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1392,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается при этом на 42 копейки, до 73,75 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 90,07 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 51,86 доллара за баррель.

Позитивом для рынков выступило подписание президентом США Дональдом Трампом "пакета помощи" населению и экономике страны на 900 миллиардов долларов, который он раскритиковал в прошлую среду, отказавшись тогда утвердить документ, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста пока — бумаги "Россетей" (обыкновенные акции дорожают на 4,18%, префы — на 2,44%), акции ФСК ЕЭС (плюс 2,92%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются в цене на 2,56%, префы — на 0,9%), акции "Магнита" (плюс 1,36%), депозитарные расписки "Русагро" (плюс 1,21%) и акции АФК "Система" (плюс 1,12%).

Кроме того, к текущему моменту привилегированные акции "Ростелекома" дорожают на 1,26%, обыкновенные — на 0,32%. Что ждет российский рынок акций в 2021 году

Поддержку котировкам "Ростелекома" продолжает оказывать новость четверга об интересе ВТБ к облачному бизнесу компании, отмечает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

Хуже рынка из-за прохождения дивидендной отсечки выглядят сегодня акции НЛМК (-2,43%), добавляет Осин.

В лидерах падения стоимости также — акции "Эн+ груп" (минус 1,59%), обыкновенные акции "Селигдара" (минус 1,57%), акции "Распадской" (минус 1,41%), депозитарные расписки Mail.Ru (минус 1,3%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (минус 1,1%) и Московской биржи (минус 1,05%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на двухнедельных максимумах: 3274 пунктов у индекса Мосбиржи и 1405 пунктов — у индекса РТС, отмечает Бабин. Эксперт ожидает "нервной" реакции рынков на новый пакет помощи США

Осин прогнозирует продолжение позитивной динамики на отечественных фондовых площадках до конца текущих торгов. "Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3210-3280 пунктов", — говорит он.

Российский рынок может закрыть день ростом при условии сохранения позитива на внешних площадках, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"В то же время вновь постепенно усиливаются фундаментальные предпосылки для активизации продаж, поэтому неделя может завершиться в минусе", — добавляет Осин.

"В случае продолжения роста мировых рынков мы можем вскоре проверить на прочность… технические препятствия. Однако предновогодний спад торговой активности и опасения возможной реализации каких-либо рисков на длинных праздничных выходных могут воспрепятствовать росту нашего рынка", — заключает Бабин.