2020-12-28T16:59:09+03:00
2020-12-28T16:59:09+03:00
2020-12-28T16:59:09+03:00
2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201228/832700110.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 декабря
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Ожидаемые во вторник, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 17:00
USD
США — Композитный индекс... ПРАЙМ, 28.12.2020
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь)
|6,6%
|6,9%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь)
|96,1
|97
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 18.12.2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) — див-д 2020
|
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 18.12.2020)
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019
|5 (9м2020) — див-д 2020
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|RUB
|Газпром нефть — СД (положение о дивидендной политике)
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