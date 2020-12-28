МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь) 6,6% 6,9%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь) 96,1 97
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 18.12.2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (2кв2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (4кв, фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 18.12.2020) 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин) — див-д 2019 5 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Газпром нефть — СД (положение о дивидендной политике)    