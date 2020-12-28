МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник заметно растут после того, как президент Дональд Трамп одобрил 900-миллиардную программу стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет на дорожающей нефти и позитивном внешнем фоне

По состоянию на 17.51 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,68%, до 30404,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 12885,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 3727,73 пункта.

Последний понедельник года инвесторы встретили оптимизмом. Поводом для покупок рисковых активов послужили новости о том, что Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как постулируется, в связи с пандемией коронавируса. При этом отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплаты в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных им 2 тысяч.

"Подписание Трампом законопроекта… избавило от неопределенности, и сейчас рынок находится на автопилоте, продвигаясь вверх в новый год", — считает инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), мнение которого приводит агентство Рейтер.