МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в последний понедельник 2020 года на ослаблении курса доллара в свете принятия программы поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет на дорожающей нефти и позитивном внешнем фоне

По состоянию на 18.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,78%, или на 15,05 доллара, до 1898,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,34%, до 26,773 доллара за унцию.

Рост стоимости золота поддерживается ослаблением доллара, так как в таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 90,13 пункта.

Ранее в ночь на понедельник президент США Дональд Трамп подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый в связи с пандемией коронавируса.

В то же время аналитики полагают, что перспективы для роста цены на золота остаются туманными. "Заметное количество людей вакцинируются… и есть планы по расширению вакцинации. мы слышим похожие истории по всему миру. Это может быть причиной того, что золото ограничено на уровне 1900 долларов", — отмечает независимый аналитик Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит агентство Рейтер.