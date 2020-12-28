МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене на новостях о пакете стимулов для американской экономики, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы растут после принятия программы поддержки экономики

По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару рос до 1,2228 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2204 доллара, курс доллара к иене рос до 103,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 90,17 пункта.

В понедельник на рынках присутствует общий подъем рисковых настроений, побуждая инвесторов к продажам более надежных активов, к которым относятся японская иена и, в паре с евро, американский доллар.

Оптимизм трейдеров вызван снижением опасений за состояние крупнейшей мировой экономики. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов, необходимый в связи с пандемией коронавируса. Рубль возобновил рост вслед за мировыми рынками и нефтью

"Для американцев, которые бесконечно проверяли свои почтовые ящики на предмет чека с выплатами, это лучший подарок к празднику, о котором можно только мечтать", — отметил агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).