МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился второй день подряд на фоне роста аппетита к риску благодаря утверждению американским президентом Дональдом Трампом пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,39%, до 3258,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1391,31 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 40 копеек, до 73,77 рубля.