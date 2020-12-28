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https://1prime.ru/Financial_market/20201228/832701552.html
Российский рынок акций закрылся ростом на новостях из США
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Российский рынок акций повысился второй день подряд на фоне роста аппетита к риску благодаря утверждению американским президентом Дональдом Трампом пакета помощи экономике США,... ПРАЙМ, 28.12.2020
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился второй день подряд на фоне роста аппетита к риску благодаря утверждению американским президентом Дональдом Трампом пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,39%, до 3258,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1391,31 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 40 копеек, до 73,77 рубля.