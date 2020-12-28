МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Германии и Франции в понедельник закрылись ростом на 1,5% на волне общего подъема рисковых настроений, при этом немецкий индекс DAX достигал в ходе торгов рекордного значения в истории, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся ростом на новостях из США

По итогам торгов французский CAC 40 вырос на 1,2%, до 5588,38 пункта, немецкий DAX — на 1,54%, до 13796,7 пункта. При этом в ходе торгов он доходил до отметки в 13826,37 пункта, что стало рекордом.

Биржа Великобритании в понедельник закрыта в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% — до 6502,11 пункта.

Последняя неделя года началась с оптимизма на мировых рынках. Потом для ухода в рисковые активы послужили ослабления опасений за состояние крупнейшей мировой экономики — американской. Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на следующий год, включающий в себя "пакет экономической помощи" в размере 900 миллиардов долларов.

Рынки также продолжали отыгрывать заключение Великобританией и Европейским союзом соглашения о торговле после Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря. Независимый аналитик Тимо Эмден (Timo Emden), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, отметил, что рынок "вздохнул с облегчением" после заключения договора.

Это соглашение, как и пакет помощи в США, и подтолкнули DAX к новому максимуму, также пояснил агентству аналитик CMC Markets Йохен Штанцль (Jochen Stanzl).