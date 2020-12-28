МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к основным резервным валютам, отыгрывая повышение аппетита к риску на мировых рынках.

Улучшение конъюнктуры внешних рынков произошло после подписания в США закона о помощи американской экономике.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск снижается на 49 копеек, до 73,68 рубля, курс евро – на 57 копеек, до 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Нефть снова перешла к снижению перед праздниками

РУБЛЬ ОПЯТЬ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в понедельник возобновила рост после однодневного перерыва, отыгрывая улучшение конъюнктуры внешних рынков. Этому способствовало утверждение пакета экономической помощи американской экономике.

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий в себя пакет "экономической помощи" в размере 900 миллиардов долларов, необходимый, как постулируется, в связи с пандемией коронавируса. При этом отмечалось, что президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплаты в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных им двух тысяч.

Это поддержало спрос на рисковые активы, создав условия и для роста стоимости российской валюты. В частности, стоимость барреля марки Brent повышается на 0,35%, до 51,5 доллара. Западные фондовые рынки также заметно прибавили.

В итоге доллар и евро дешевеют к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций закрылся ростом на новостях из США

ПРОГНОЗЫ

Рубль выглядит уверенно в преддверии длительных праздников, что исторически ему не свойственно, замечает Антон Затолокин из компании "Открытие брокер".

"К вечеру понедельника обе валюты вернулись к тем позициям, на которых находились в четверг. Волатильность на рынке остается умеренной. Во вторник колебания курсов могут составить 73,2-74,3 рубля к доллару и 89,7-90,7 рубля к евро", — оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Вместе с тем, фактор длинных январских выходных, перед которыми многие традиционно предпочитают запастить валютой, опасаясь реализации каких-либо рисков, а также наблюдаемая нисходящая динамика российского долгового рынка могут обусловить формирование курса к доллару в оставшиеся сессии в районе отметки 74 рублей, оценил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".