МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. В начале 2020 года доллар стоил 62 рубля, в марте и сентябре — дороже 80 рублей, к концу декабря курс немного стабилизировался. Сейчас доллар США можно купить за 72 рубля. При этом он тоже немало потерял к основным мировым валютам. Рынки разочаровались в долларе: какая валюта защитит от кризиса

Главными рисками для рубля в 2021 году останутся негативная геополитическая обстановка и колеблющиеся нефтяные котировки. Доллар с большей вероятностью продолжит дешеветь к ключевым валютам, а евро имеет высокие шансы закрепить нынешнее положение. Эксперты рассказали агентству "Прайм" о том, что ждет валютный рынок в следующем году.

УДАР ПО РУБЛЮ

На курс рубля в 2021 году будет влиять целый набор факторов. Геополитика – по-прежнему главный риск для российской валюты. И хотя угроза новых санкций, скорее всего, останется умеренной, она сохранит актуальность, так как избранный президент США Джо Байден занимает жесткую позицию по отношению к России.

"Уже в начале следующего года мы можем услышать соответствующую риторику, а также наблюдать новые санкционные инициативы администрации Байдена", — поясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, если во втором туре выборов в Сенат от американского штата Джорджия 5 января победят оба кандидата от демократической партии, последней удастся получить контроль над верхней палатой Конгресса США. В результате администрации Байдена будет проще утверждать законопроекты, в том числе антироссийской направленности, считает эксперт. Эксперт объяснил, какая валюта выгоднее

В то же время для рисковых активов смена власти в Белом доме пока выглядит благоприятной с геополитической точки зрения. "Инвесторы надеются, что подход администрации Байдена к вопросам взаимоотношений с Китаем и ЕС смягчится, и на место конфронтации может прийти более нейтральная и конструктивная политика. Это снимет угрозу протекционистского давления и уменьшит напряженность вокруг высокотехнологической сферы", — рассуждает Бабин.

Аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева также напоминает о традиционно значимом для российской валюты факторе цен на нефть. "При сохранении тенденции к восстановлению мировых цен на "черное золото", рубль получит дополнительную существенную поддержку", — говорит она.

Однако не стоит забывать, что Байден является сторонником возобновляемой энергетики и восстановления ядерной сделки с Ираном, что может выступить фактором давления на нефтяные цены, ограничив их потенциал роста при улучшении ситуации в мировой экономике. "Естественно, для рубля это является долгосрочным негативом", — считает Бабин.

Вместе с тем нельзя не упомянуть предстоящее с января 2021 года ослабление поддержки рубля со стороны регуляторов, добавляет Зайцева. В уходящем году операции Минфина и ЦБ РФ по продаже валюты в рамках бюджетного правила, а также в рамках сделок с акциями Сбербанка и "Аэрофлота" значимо поддержали рубль, по крайней мере, остановили его бесконтрольное падение в октябре-ноябре.

"При этом со следующего года объем валютных интервенций будет сокращен как за счет окончания программы продажи валюты по сделке с акциями Сбербанка, так и за счет снижения объемов операций в рамках бюджетного правила в результате роста нефтяных цен", — отмечает она.

Основное укрепление рубля управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов ожидает в начале года. Оно может прерываться заявлениями или решениями о санкциях, но в целом курс в следующем году будет оставаться в коридоре 70-73 рублей за доллар, прогнозирует он.

Бабин прогнозирует, что средний курс рубля к доллару в 2021 составит около 73 рублей, к евро — 87–90. К концу 2021 доллар может опуститься к 70-71 рублей, евро к 84–87 рублей.

По прогнозу ГК "Финам", в начале 2021 года в случае отсутствия внешних шоков российская валюта будет находится в диапазоне 72-75 рублей в паре с долларом США и 88-91 рублей в паре с евро.

В случае реализации рисков санкционного или геополитического характера Зайцева не исключает, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.

СПАСАЙТЕ ДОЛЛАР

По мнению Зайцевой, в 2021 году сохраниться тенденция к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам.

"Этому будет способствовать монетарная политика ФРС, в связи с чем у институциональных инвесторов будет возрастать необходимость поиска более рисковых вложений, в том числе, в других валютах", — поясняет Зайцева.

Другие эксперты придерживаются противоположной точки зрения. Бабин считает, что Байден не будет вмешиваться в деятельность ФРС, как это делал Трамп, оказывая давление на регулятор с целью смягчения монетарной политики и снижения курса доллара.

"Трампу был нужен слабый доллар, нулевые ставки и "безграничное количественное смягчение" для победы в торговых войнах, в которых он, судя по динамике торгового баланса, в итоге так и не смог преуспеть", — добавляет руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. По его мнению, новая глава казначейства Джанет Йеллен будет ратовать за рыночное курсообразование, свободное от вмешательства внешних сил. Рубль растет к доллару и к евро после снижения на старте торгов

При этом нацвалюта США, скорее всего, продолжит слабеть, по крайней мере, в первой половине 2020 года, невзирая на увещевания в том, что в Вашингтоне станут ориентироваться на политику "сильного доллара", отмечает Коган.

Тренд останется понижательным из-за более агрессивных шагов ФРС по ежемесячной скупке активов в объеме $120 млрд. Они к тому же могут быть пересмотрены вверх после принятия Конгрессом США нового пакета стимулов в объеме $900 млрд, что потребует дополнительных размещений гособлигаций и дополнительной нагрузки на "печатный станок" из-за снижения их покупок зарубежными центробанками, поясняет эксперт.

Зайцева считает, что укрепление доллара в следующем году возможно в периоды коррекций на глобальных рынках. Если не будет существенных шоков, которые могли бы сломить долгосрочный восходящий тренд на рынках акций, тенденция к ослаблению американской валюты будет превалировать, считает аналитик.

Она прогнозирует, что курс доллар/евро в следующем году будет находится в диапазоне 1,18-1,23, а курс доллара к китайскому юаню — 6,4-6,6.

ЕВРОПА ЖДЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ

По мере отступления пандемии коронавируса и ослабления ограничительных мер европейская экономика будет восстанавливаться после кризиса, чему также поможет стимулирующая политика со стороны ЕЦБ, считают эксперты.

"Принимая во внимание тот факт, что реальная процентная ставка по еврозоне выше нуля, тогда как по США – ниже нуля, евро будет сохранять свое преимущество перед долларом США в следующем году по этому критерию", — считает Зайцева из "Финам".

Она также обращает внимание, что в периоды довольно высокого спроса на риск на глобальных рынках единая европейская валюта зачастую демонстрирует тенденцию к укреплению по отношению к доллару.

Коган не исключает, что курс евро/доллар в 2021 году обновит максимум с февраля 2018 года в 1,2550. Хорошие шансы на укрепление в следующем году также у китайского юаня, который выиграет от более динамичного восстановления после пандемии COVID-19 и частичной разрядки в отношениях с США.

Отыграть потери этого года могут и нынешние аутсайдеры среди emerging markets – бразильский реал и турецкая лира при условии отступления COVID-19 после начала массовой вакцинации, заключил он.