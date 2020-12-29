МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди увеличивается во вторник после одобрения пакета экономической помощи США, что поддерживает ожидания по восстановлению экономики и, следовательно, спросу на металл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,08% — до 3,5755 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,71% — до 7787,5 доллара, алюминия — выросла на 1,2%, до 2030 долларов, цинка — поднялась на 0,83%, до 2842,5 доллара за тонну. В пятницу и понедельник торги в Лондоне были закрыты из-за празднования католического Рождества. Цена на медь показывает небольшой рост на ослаблении доллара

Одними из главных факторов на рынках остаются пандемия коронавируса и меры США по поддержке экономики. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Перспективы восстановления экономики благоприятно отражаются на ожиданиях по спросу на сырьевые товары, в том числе на медь.

Кроме того, новости из США усилили склонность трейдеров к риску, что сдержало спрос на традиционно более надежный доллар. Дешевая американская валюта делает медь доступнее для владеющих другой валютой инвесторов.