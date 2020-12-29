МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 1 копейку — до 73,76 рубля, курс евро рос на 24 копейки — до 90,29 рубля. Доллар дешевеет на рисковых настроениях

На международном валютном рынке форекс европейская валюта растет на 0,2% — до 1,2243 доллара.

Нефть дорожает на 0,4% — до 51,12 доллара за баррель марки Brent.