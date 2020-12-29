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https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832704331.html
Рубль в начале дня стабилен к доллару и снижается к евро
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Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 29.12.2020
евро, валюта, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику рынка форекс, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 1 копейку — до 73,76 рубля, курс евро рос на 24 копейки — до 90,29 рубля.
На международном валютном рынке форекс европейская валюта растет на 0,2% — до 1,2243 доллара.
Нефть дорожает на 0,4% — до 51,12 доллара за баррель марки Brent.