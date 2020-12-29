МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на фоне дорожающей нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск рос на 0,5% — до 3274 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1399 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи на внешнем позитиве

Стоимость нефти повышается на 0,4% — до 51,12 доллара за баррель марки Brent.