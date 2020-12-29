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https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832704535.html
Рынок акций России умеренно растет
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно растет на фоне дорожающей нефти и вышел на "круглый" психологический уровень 1400 пунктов по индексу РТС... ПРАЙМ, 29.12.2020
ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно растет на фоне дорожающей нефти и вышел на "круглый" психологический уровень 1400 пунктов по индексу РТС.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.31 мск рос на 0,5% — до 3274 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Чуть раньше РТС поднимался до 1400,8 пункта — максимума с 18 декабря.
Цена нефти ускорила рост и повышается на 0,8% — до 51,28 доллара за баррель марки Brent.