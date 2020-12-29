МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно растет на фоне дорожающей нефти и вышел на "круглый" психологический уровень 1400 пунктов по индексу РТС.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.31 мск рос на 0,5% — до 3274 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС обновляет максимумы с февраля на фоне растущего рубля

Чуть раньше РТС поднимался до 1400,8 пункта — максимума с 18 декабря.

Цена нефти ускорила рост и повышается на 0,8% — до 51,28 доллара за баррель марки Brent.