МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно ростом, при этом японский индекс Nikkei 225 достиг максимума с 1990 года вслед за ростом американских бирж до новых рекордов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, до 27568,15 пункта. Это самый высокий уровень закрытия индекса с августа 1990 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 3379,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,6%, до 2258,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1%, до 26568,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,42%, до 2820,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,53% — до 6700,3 пункта. Биржи АТР торгуются разнонаправленно

Трейдеры обратили внимание на то, что фондовые индексы США закрылись в понедельник в плюсе, достигнув рекордных отметок. Оптимизм инвесторов был обусловлен новостями вокруг мер по поддержке американской экономики. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

"В США, хотя вирус продолжает распространяться и есть опасения по поводу новых штаммов, есть надежда на восстановление экономики благодаря вакцинам от коронавируса. Индекс Nikkei продолжил рост на дневной сессии и достиг 30-летнего максимума ", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

В то же время на биржах Китая отмечались коррекционные распродажи — трейдеры фиксировали прибыль после роста в предыдущие торговые сессии, происходившего на фоне признаков восстановления второй по величине мировой экономики. Днем ранее Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) выпустил прогноз, согласно которому Китай обгонит США по размеру экономики в 2028 году, что на пять лет раньше первоначальных прогнозов.