МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 6,08 копейки, составив 73,6567 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Торги

Российский рынок акций на пороге 2021 года: в ожидании бума размещений

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,7175 рубля за доллар.