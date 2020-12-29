МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки — до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России. Рубль в начале дня стабилен к доллару и снижается к евро

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.