2020-12-29T13:19:24+03:00
2020-12-29T13:19:24+03:00
2020-12-29T13:19:24+03:00
2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832706569.html
Официальный курс евро на среду вырос до 90,21 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки — до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 29.12.2020
курсы валют, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,04 копейки — до 90,2074 рубля, курс доллара снизился на 6,08 копейки, до 73,6567 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 0,3 копейки, составив 81,1045 рубля.