МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник растет к основным резервным валютам, отыгрывая позитивную динамику внешних рынков.

Инвесторы акцентировались на мерах поддержки экономике США и договоренностях по Brexit.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск снижался на 24 копейки, до 73,53 рубля, курс евро повышается на 1 копейку, до 90,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти ускорила рост до 1,3% на рисковых настроениях

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИБАВЛЯТЬ

Российская валюта во вторник растет на фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков. Этому способствует оптимизм инвесторов по перспективам восстановления экономики.

Президент страны Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, поддерживают аппетит к риску новости о достижении торговой договоренности между Великобританией и ЕС по Brexit.

Стоимость барреля марки Brent растет на 1,4%, до 51,62 доллара. Западные фондовые индексы растут на 0,3-2,2%.

В итоге, доллар снижается к рублю на 0,3%, евро стабилен. Укрепление европейской валюты на форексе на 0,3% до 1,2248 доллара транслируется в динамику евро к рублю.

Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

"Развивающиеся валюты" в большинстве своем умеренно укрепляются, российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку ценового восстановления, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль продолжает демонстрировать склонность к восходящей динамике и при благоприятных внешних условиях способен продолжить рост в оставшиеся сессии года. Ближайшими целями такого движения может выступить уровень 73 рубля за доллар и 89,7 рубля за евро", — оценил он.

Согласование долгожданного пакета помощи крупнейшей экономике мира, мировая борьба с коронавирусом и растущие цены на нефть в ожидании восстановления спроса на рынках оказывают позитивное влияние на уходящей неделе на валюты развивающихся рынков, включая рубль, рассчитывает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Основными факторами риска для национальной валюты РФ остаются низкая торговая активность перед праздниками и возможное появление санкционной риторики в отношении РФ", — добавил он.