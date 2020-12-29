МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник, указывая на то, что биржи США могут продолжить ралли после достижения в понедельник рекордно высоких отметок, свидетельствуют данные торгов. Рубль днем растет к доллару на фоне дорожающей нефти

По состоянию на 14.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,47%, до 30448,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 128834,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3744,62 пункта.

Динамика фьючерсов на американские индексы во вторник свидетельствует о том, что все три основных биржевых индикатора могут продолжить рост понедельника, в ходе которого они обновили исторические максимумы. Индекс S&P 500 в текущем году вырос более чем на 15%, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 43% только в 2020 году. Самый слабый рост показал индекс DJIA — он составил всего 6%.

"Некоторые люди увлекаются гонкой за рекордами", — считает экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. Объемы торгов обычно меньше в последние дни года, когда многие люди уже отдыхают, что может усиливать рыночную динамику.

Оптимизм инвесторов также поддерживают внутренние новости. Так, в ночь на вторник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом страны Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов на человека вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов. Это произошло после того, как в воскресенье после многодневной задержки Трамп подписал утвержденный конгрессом пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов. Президент заявил, что требует от обеих палат конгресса увеличить размер выплат до 2 тысяч долларов на человека.

"Рынки не принимают потенциальное увеличение выплат как должное, но они рады самой возможности их увеличения. Это частично отыгрывают участники торгов", — добавил Бжески.