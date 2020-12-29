МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вслед за нефтью и рублем, следует из данных торгов.

Индекс РТС на утренних торгах поднялся выше 1400 пунктов впервые с 18 декабря на фоне продолжающей укрепляться отечественной валюты.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,53%, до 3276,26 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1401,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек, до 73,61 рубля, курс евро рос на 11 копеек, до 90,16 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,22%, до 51,52 доллара за баррель. Рубль днем растет к доллару на фоне дорожающей нефти

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ЧТПЗ (2,58%), Petropavlovsk (2,34%), "Эн+ Груп" (2,07%), Polymetal (2,04%), "Аэрофлота" (2,01 %), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,69%), акции "Газпрома" (1,64%), банка "Санкт-Петербург" (1,49%), обыкновенные акции "Башнефти" и акции "Мосэнерго" (1,31%).

Расписки одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans поднимаются на 0,85% на сообщении компании о том, что она подтверждает планы выплатить финальные дивиденды за второе полугодие 2020 года на сумму около 5 миллиардов рублей, или около 28 рублей на акцию.

Акции ВТБ после публикации данных по МСФО за январь-ноябрь переходили в минус и опускались на 0,2% относительно уровня предыдущего закрытия. К текущему моменту бумаги символически теряют 0,01%.

Под давлением акции большинства компаний металлургического сектора. Так, снижаются акции НЛМК (-3,92%), ММК (-3,71%), ТМК (-0,52%), "Русала" (-1,31%), "Северстали" (-3,2%) и бумаги "Мечела" (обыкновенные акции опускаются на 2,43%, префы — на 3,27%).

Также в лидерах снижения — акции "Детского мира" (-2,69%), депозитарные расписки "Русагро (-2,39%), акции ФСК "ЕЭС" (-1,73%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,52%). Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из "Фридом Финанс" рассчитывает на продолжение позитивной динамики до конца текущей сессии. "Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3255-3280 пунктов", — добавляет он.

Сохранение позитивной динамики на рынке нефти может вернуть фокус внимания инвесторов к нефтегазовому сектору и отраслевой индекс может стать лучше рынка до конца недели, отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

"Несмотря на преодоление локальных вершин, российские фондовые индикаторы не спешат ускорять рост. Вероятно, умеренное повышение продолжится до конца года при условии благоприятного внешнего фона. Ближайшими целями роста у индекса Мосбиржи может выступить уровень 3300 пунктов, у индекса РТС — отметка 1420 пунктов", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".